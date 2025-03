Sundance: Renommiertes Filmfestival findet neue Heimat in Colorado

Robert Redford: «Veränderungen unvermeidlich»

Damit endet eine fast einjährige offizielle Suche nach einem neuen Standort für das Filmfestival, auf dem unvergessene Werke wie Quentin Tarantinos (62) Regie–Debüt «Reservoir Dogs» oder die Komödie «Little Miss Sunshine» in der Vergangenheit Weltpremiere feierten. Seit 1981 hatte das Filmfest in Park City im US–Staat Utah stattgefunden. In die Endauswahl für einen Ausrichtungsort hatten es neben der Siegerstadt Boulder auch Cincinnati im Staat Ohio sowie Salt Lake City, die Hauptstadt von Utah, geschafft.