Super bis fantastisch, nackt bis gefrässig: Die Kinotipps im Juli

Wenn es jemals die Antithese eines Kino–Sommerlochs gab, dann in diesem Juli. In den kommenden Wochen werden so viele Streifen mit Blockbuster–Potenzial wie schon lange nicht mehr veröffentlicht, darunter die neue Version von DC–Held Superman und die neue Ausgabe der MCU–Helden Fantastic Four. Auch die «Jurassic World»–Dinos sind wieder los, «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» kehrt von den Slasher–Toten zurück und ausgerechnet Action–Knurrer Liam Neeson (73) will den Kultklamauk «Die nackte Kanone» im Jahr 2025 salonfähig machen. Kurzum: Fürs Sonnenbaden wird die Zeit knapp!