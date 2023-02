Super Bowl 2023: Match und Halbzeitshow von Rihanna im TV und Stream

Mit dem Super Bowl 2023 steht am heutigen Sonntag das alljährliche Finale der American-Football-Liga NFL an. Aufgrund der Zeitverschiebung wird das Event in Deutschland aber erst in der Nacht auf den morgigen 13. Februar zu sehen sein. Hier erfahren Fans, wann es losgeht - und wie sie das Match zwischen den Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs sowie die berühmte Halbzeitshow, in der in diesem Jahr Superstar Rihanna (34) auftritt, live mitverfolgen können.