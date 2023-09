Super Bowl 2024: Usher ist der Star der legendären Halbzeitshow

Unter anderem überbringt Kim Kardashian (42) Usher in einem lustigen Ankündigungsclip die frohe Botschaft über seinen Auftritt beim Super Bowl LVIII. Auch die Football–Stars Odell Beckham Jr (30), Marshawn Lynch (37) oder Deion Sanders (56) geben ihm in kurzen Videos die Nachricht weiter. «Es ist eine grosse Ehre für mich, endlich einen Super–Bowl–Auftritt von meiner Liste abhaken zu können», erklärte Usher laut «People» in einem Statement. «Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, die anders ist als alles, was sie bisher von mir gesehen hat.»