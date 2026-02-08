Super Bowl 2026: Sportliches Mega-Spektakel im TV und Stream

Super Bowl auch im Free–TV

Wer reinschauen möchte, muss lange wach bleiben. Dafür wird das Endspiel auch im deutschen Free–TV bei RTL übertragen. Für den Sender ist es ein grosser Finalabend. Zur Primetime ist ab 20:15 Uhr zunächst das Finale der aktuellen Dschungelcamp–Staffel zu sehen. Nach «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beginnt die Football–Vorberichterstattung ab 23:15 Uhr. Moderieren soll Jana Wosnitza (32).