Super Bowl: Andy Murray und Hillary Clinton gratulieren Taylor Swift

Die Freundin des Tight Ends Travis Kelce (34) der erfolgreichen Kansas City Chiefs stahl am gestrigen Abend in Las Vegas also auch ihrem berühmten Partner ein wenig die Show. Murray schrieb nach dem Super–Bowl–Triumph auf X (vormals Twitter) – natürlich mit einem Augenzwinkern: «Glückwunsch an Taylor Swift zum Gewinn des Super Bowls 58. Eine atemberaubende Leistung.» Clinton hatte zumindest noch die Idee, den eigentlichen Triumphator in ihren X–Post zu integrieren. «Glückwunsch an Taylors Freund – und die gesamte Kansas–City–Gemeinschaft.»