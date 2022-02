Super Bowl: Das erwartet die Fans in der Halbzeitshow der Superlative

Auch ein Deutscher macht Musik beim Super Bowl

Bis zu 150 Millionen Menschen werden an den TV-Geräten alleine in den USA erwartet, weltweit sind es bis zu 800 Millionen Football-Fans. Für einen 30-Sekunden-Werbespot verlangt der übertragende TV-Sender NBC rund sieben Millionen US-Dollar. Übrigens: In diesem Jahr ist auch ein Deutscher für die musikalische Untermalung des Super Bowls mitverantwortlich. Der Musikproduzent, Grammy-Gewinner und Selena-Gomez-Ex Zedd (32), 1989 in der damaligen Sowjetunion geboren, aber in Kaiserslautern aufgewachsen, ist er der offizielle «Pregame DJ» und wird - während sich die Spieler aufwärmen - Musik auflegen.