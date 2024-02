Super Bowl: Deshalb bleiben diese fünf Halbzeit-Shows unvergessen

Seitdem die Band New Kids on the Block 1991 in der Halbzeit des Super Bowls aufgetreten ist, folgen jährlich Gigs der bekanntesten Sängerinnen und Sänger in den Stadien der National Football League (NFL). In diesem Jahr (Sonntag, 11. Februar) wird US–Sänger Usher (45) als Main Act im Allegiant Stadium in Las Vegas auftreten. Für die Musik–Stars bietet das Event die weltweit grösste Bühne – und damit nochmal einen Karriereschub.