Super-Bowl-Halbzeitshow: Apple löst Pepsi als Sponsor ab

Die Zusammenarbeit ist das bisher grösste Ausrufezeichen in einer seit Monaten sichtbaren Strategie: Apple drängt mehr und mehr in den Sportmarkt. So wurden zum Beispiel bereits Verträge mit der US-amerikanischen Fussball-Liga MLS geschlossen, um die Spiele in Zukunft via Apple TV zu übertragen. Der erste Super Bowl mit Apple als Halbzeitsponsor findet am 12. Februar 2023 in Glendale im US-Bundesstaat Arizona statt. In der Zeit bis dahin will Apple via TikTok, Instagram, Twitter und Co. seine Follower mit Einblicken in die Ideen zur Show füttern.