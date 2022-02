Super-Bowl-Party: Heidi Klum verbringt Date-Night mit Tom Kaulitz

Sie trug ein fliederfarbenes Minikleid, das durch Cut-Outs am Ausschnitt und der Seite tief blicken liess. Das auffällige Kleid kombinierte sie mit einer beigen Fransen-Jacke, spitzen Stilettos und einer Clutch. Ihre Haare fielen ihr in wilden Locken über die Schulter und schwarze Mascara betonte ihre Augen. Ehemann Tom Kaulitz hingegen setzte für den Date-Abend auf einen lässigen Look mit schwarzer Lederjacke, leicht aufgeknöpftem Hemd und lockerer Streifen-Stoffhose.