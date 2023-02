Super Bowl: Rihanna landet in Top Ten der besten Halbzeitshows

Rihanna landet vor Stars wie Michael Jackson und Paul McCartney

Rihannas Performance kam dabei so gut an, dass Musikjournalist Rob Sheffield ihr Comeback für das bekannte Musikmagazin «Rolling Stone» in der Top Ten seinem Ranking der besten Halbzeitshows beim jährlichen Super Bowl listet. Im Alleingang landet Rihanna auf Rang acht und sticht damit auch zahlreiche namhafte Stars wie etwa Michael Jackson (1958-2009, Platz 14), Paul McCartney (80, Platz 13) oder die Rolling Stones (Rang elf) aus.