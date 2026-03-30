«Super Mario Galaxy Film»-Stars besuchen Formel-1-Event in Japan

Gleich eine ganze Reihe an Hollywoodstars hat den Grossen Preis von Japan besucht. Dass die Promis bei dem Besuch sichtlich Spass hatten, ist auf Bildern von dem Event zu sehen, die unter anderem auch auf dem offiziellen Instagram–Account der Formel 1 veröffentlicht wurden. Dabei waren mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler, die den Figuren im «Super Mario Galaxy Film» in der englischen Fassung ihre Stimmen leihen.