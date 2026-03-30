«Super Mario Galaxy Film»-Stars besuchen Formel-1-Event in Japan

Gleich eine ganze Reihe an Hollywoodstars hat den Grossen Preis von Japan besucht. Dass die Promis bei dem Besuch sichtlich Spass hatten, ist auf Bildern von dem Event zu sehen, die unter anderem auch auf dem offiziellen Instagram–Account der Formel 1 veröffentlicht wurden. Dabei waren mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler, die den Figuren im «Super Mario Galaxy Film» in der englischen Fassung ihre Stimmen leihen.
Hollywood an der Rennstrecke
«Stars in Suzuka! Sie geniessen die Eindrücke und Geräusche des Renntages! Es war eine Freude, Jack Black, Anya Taylor–Joy, Brie Larson, Chris Pratt, Benny Safdie, Keegan–Michael Key und Charlie Day [...] willkommen zu heissen», heisst es zu den Bildern, die die Hollywoodstars zeigen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben demnach das Rennen in der Ferrari–Box verbracht. Jack Black wurde die Ehre zuteil, die Zielflagge zu schwenken.
Jack Black (56) spricht in dem kommenden Film den Bowser, Chris Pratt (46) die Kultfigur Mario und Charlie Day (50) dessen Bruder Luigi. Anya Taylor–Joy (29) ist als Prinzessin Peach zu hören, Brie Larson (36) als Rosalina, Benny Safdie (40) gibt Bowser Jr. und Keegan–Michael Key (55) Toad.
Kurz zuvor fand die Premiere des Films in Kyoto statt, auf der sich die Stars natürlich feiern liessen. Auch der Videospielentwickler Shigeru Miyamoto (73), ein Urgestein bei Nintendo und sozusagen Marios Papa, war vor Ort. In Deutschland soll «Der Super Mario Galaxy Film» am 1. April anlaufen. Es ist die Fortsetzung zum äusserst erfolgreichen «Super Mario Bros. Film».