Superbloom: Erste Acts stehen fest - und eine besondere Neuerung

Ein Teil des Line–ups steht auch schon fest: Am Samstag und Sonntag stehen Acts wie Zartmann, Tash Sultana und Berq sowie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson und Ikkimel auf den verschiedenen Bühnen im Olympiapark. Vom 31. August bis 4. September performt dann täglich jeweils ein Künstler mit Support–Act und Special Guests: Am Montag startet Lorde mit Audrey Hobert, am Dienstag folgt Sombr mit Ennio. Am Mittwoch steht Lewis Capaldi gemeinsam mit Bastille und Jessie Murph auf der Bühne, der Donnerstagabend steht dann mit Superstar Ayliva ganz im Zeichen deutscher Musik. Weitere Acts werden noch bekannt gegeben.