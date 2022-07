«Samaritan» ist für Sylvester Stallone die erste Hauptrolle in einem Superheldenfilm. In «Guardians of the Galaxy Vol. 2» spielte er nur die kleine Nebenrolle des Stakar Ogord. In «Guardians of the Galaxy Vol. 3» (März 2023) wird er zurückkehren. In «The Suicide Squad» lieh Stallone dem Hai-Menschen Nanaue seine Stimme.