«Superman 2»: DC-Chef James Gunn deutet Bösewicht an

Schon in rund zwei Jahren, im Juli 2027, wird mit «Man of Tomorrow» die Fortsetzung des diesjährigen Superhelden–Hits «Superman» in den Kinos erscheinen. Das hatte Regisseur James Gunn (59), der auch Co–Chef der DC Studios ist, bereits Anfang des Monats angekündigt. Jetzt teilte der Filmemacher auch das Titelbild des Drehbuchs des Films in sozialen Netzwerken. Comic–Fans sind sich sicher, darauf auch schon den grossen Schurken der Fortsetzung zu erkennen.