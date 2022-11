«Superman»-Kostüm aus dem Originalfilm für 350.000 Euro versteigert

Vor über 40 Jahren schlüpfte Christopher Reeve (1952-2004) erstmals in das berühmte «Superman»-Kostüm. Jetzt hat der originale Anzug aus Richard Donners Comicverfilmung von 1978 den Besitzer gewechselt. Bei einer Auktion am Donnerstag (3. November) in London ist das Stück Filmgeschichte für mehr als 350.000 Euro versteigert worden.