Supernase Mike Krüger half Thomas Gottschalk beim Abspecken

Um für das erneute Show-Comeback von «Wetten, dass..?» am Samstagabend (19. November, 20:15 Uhr) im ZDF in Topform zu sein, hat sich Thomas Gottschalk (72) mit einem alten Weggefährten und guten Freund zusammengetan. Wie der Showmaster im «Bild»-Interview verrät, hat er sich mit dem Beistand von Supernase Mike Krüger (71) ein paar Kilo runtergehungert: «Sie werden lachen, ich war mit Mike Krüger in der Schweiz zum Abspecken und Entgiften. In der Fastenphase gab's nichts ausser einer furchtbaren Gemüsebrühe.»