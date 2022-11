Nicki Aycox ist tot. Die Schauspielerin starb bereits am 16. November 2022. Ihre Schwägerin Susan Raab Ceklosky bestätigte den Tod der Darstellerin und Musikerin auf Facebook. «Meine schöne, kluge, kämpferische, unglaublich talentierte und liebevolle Schwägerin Nicki Aycox Raab ist gestern an der Seite meines Bruders Matt Raab verstorben», schrieb sie. «Nicki und Matt hatten ein wunderbares gemeinsames Leben in Kalifornien. Sie war eine Kämpfernatur, und jeder, der sie kannte, liebte sie». Dazu teilte sie Bilder von ihrem Mann und Nicki Aycox.