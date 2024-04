Superstar Beyoncé nach über 20 Jahren wieder an der Charts-Spitze

Die angesagtesten Singles der Woche

Auch bei den Singles ist Beyoncé in den Charts vertreten, ihr aktueller Song «Texas Hold ‹Em» schafft es aber nur auf Rang fünf. Hier führt der britische Musikproduzent Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me». Benson Boone (21) rutscht derweil mit «Beautiful Things» auf die Zwei ab. Bronze geht am 5. April an Cyril mit «Stumblin› In» und Rang vier an das Lied «Zeit, dass sich was dreht» von $oho Bani (25) und Herbert Grönemeyer (67).