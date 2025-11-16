Superstar Helene Fischer ist «wie jede Frau, wie jede Mutter»

«Na ja, wie jede Frau, wie jede Mutter»

2025 ist aber bald vorbei und 2026 geht es für sie auf grosse Tour im Rahmen ihres 20–jährigen Bühnenjubiläums. Auf das, was ansteht, habe sie ebenfalls schon «ganz grosse Lust». Wie sie die viele Arbeit mit ihrem Dasein als Mama vereint? «Na ja, wie jede Frau, wie jede Mutter. Ich muss natürlich viel mehr organisieren und planen. Aber ich bin auch jemand, der sich bewusst Zeit lässt, um wirklich alles einheitlich und stimmig zu machen.» Heute ist sie glücklich: «Ich bin sehr bei mir. Und das Leben schreibt ohnehin sein eigenes Drehbuch. Ich nehme alles dankbar an. Was auch immer kommt.»