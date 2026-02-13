Superstar ist nicht zu stoppen: Bad Bunny dominiert die Charts

Auf Platz drei meldet sich Sophia mit «Durch die Blume» zurück, während Joji mit dem Albumtitel «Piss In The Wind» auf Position vier kein Blatt vor den Mund nimmt. Neu in den Top Ten sind zudem die Metal–Bands Kanonenfieber mit «Soldatenschicksale» (Platz fünf) und Mayhem mit «Liturgy Of Death» (Platz sieben).