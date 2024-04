«Supertalent»-Finalist Gino Badagliacca ist tot

Gina Badagliacca musste sich Ricardo Marinello geschlagen geben

Pech für den damals 68–jährigen Badagliacca: In der ersten «Supertalent»–Staffel nahm ein weiterer deutsch–italienischer Opernsänger teil, der ebenfalls in der Tenor–Stimmlage seine Lieder zum Besten gab. Ricardo Marinello (35) konnte sich damals am Ende als 18–jähriger Nachwuchskünstler durchsetzen. Marinello etablierte sich nach «Das Supertalent» als gefragter Sänger und ist bis heute aktiv. In den vergangenen Monaten erzielte Marinello zig Millionen Klicks via TikTok, in dem er seine aussergewöhnliche Stimme überraschend in Restaurants den Gästen präsentiert und die Reaktionen dabei versteckt filmt.