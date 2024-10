Suppen-Star Madonna: Queen of Pop löffelt ihr Süppchen oben ohne

Sie braucht schon lange keinen roten Teppich mehr, um sich in Szene zu setzen. Madonna (66) genügt eine Halskette, eine Serviette und ein Teller Suppe, den sie in einer Art Abstellkammer einnimmt. Praktisch: So vermeidet die Queen of Pop nicht nur lästige Flecken auf nicht vorhandener Kleidung. Sie schafft auch weitere Aufmerksamkeit für ein neues Album, an dem sie laut «Daily Mail» aktuell arbeitet.