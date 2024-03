Surflegende Kelly Slater und seine Freundin werden Eltern

Ein Video vom Strand

Die beiden gaben die süssen Neuigkeiten am Dienstag (18. März) in einem gemeinsamen Instagram–Reel bekannt. In dem Schwarz–Weiss–Video geht das Paar Händchen haltend über einen Strand auf das Meer – Slaters Element. Sobald sie im Wasser sind, umarmen sich die beiden liebevoll, während die Wellen an ihren Füssen brechen. Millers wachsender Babybauch wird in einer Nahaufnahme gefilmt, in der die Wellen leicht gegen ihren nackten Bauch schlagen. Dazu erklingt Ben Harpers Song «The Three Of Us». Die werdende Mutter hat den Beitrag mit einem weissen Herzen betitelt.