Ein echter Hingucker: Das schwedische Model Elsa Hosk (34) erschien in einem Korsettkleid mit optischer Täuschung auf dem roten Teppich zur Premiere von «La Passion De Dodin Bouffant» in Cannes. Das bizarre Ballkleid von Viktor & Rolf, das nach einem Gepäckverlust aus Los Angeles, Kalifornien, nach Südfrankreich eingeflogen werden musste, überraschte mit einer doppelten Corsage. Die untere nudefarbene sass eng an ihrem Körper, darüber ging eine seitlich versetzte babyblaue Corsage in das ebenfalls hellblaue Tüllkleid über.