Susan Sarandon: Äusserung über Juden sei «furchtbarer Fehler» gewesen

Susan Sarandon kündigte an, weiterhin für ihre Ziele einzustehen

Sie werde sich auch in Zukunft für «Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit und Mitgefühl für alle Menschen einsetzen» und hoffe, dass man sich mit «Liebe und Dialogbereitschaft» begegnen könne. Susan Sarandon nahm am 17. November an einer pro–palästinensischen Kundgebung auf dem Union Square in New York City teil. Dabei wurden allerdings nicht nur ihre Wortwahl bei ihrer Rede massiv kritisiert. Wie übereinstimmend US–Medien berichten, habe sie auch in die antisemitische Parole «From the river to the sea, Palestine will be free» eingestimmt, die das Existenzrecht Israels infrage stellt. Auf diesen Vorwurf geht Sarandon in ihrem Statement nicht ein.