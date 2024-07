Susan Sarandon hat von der Hochzeit ihrer Tochter viel gelernt

Sie hat «so viel über Liebe und Partnerschaft gelernt». Dieses Resümee zieht Junggesellin Susan Sarandon (77) nach der Hochzeit ihrer einzigen Tochter, Eva Amurri (39). Die Schauspielerin und stolze Mutter stellt eine süsse Botschaft auf ihrem Instagram–Profil für ihre Tochter und deren frisch angetrauten Mann, den 40–jährigen Chefkoch Ian Hock, online. Das Paar hat sich am Samstag, dem 29. Juni, in einer intimen Zeremonie in New York vor rund 40 Gästen das Jawort nach rund drei Jahren Beziehung gegeben, wie das «People»–Magazin berichtet.