Die Fortsetzung des «Leon»-Spin-offs wird am 11. Januar ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein (auch via RTL+ abrufbar). Der Spielfilm des «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Ablegers «Leon - Kämpf um deine Liebe» mit Daniel Fehlow (47) und Susan Sideropoulos (42) in den Hauptrollen verspricht dramatische Wendungen in der Liebe von Leon und Sarah. «Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf eine weitere, wirklich spannende Geschichte freuen», erzählt Susan Sideropoulos im Interview mit spot on news. «Neue Gesichter, traumhafte Insel-Bilder und natürlich eine Menge Liebe.»