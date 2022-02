Susan Sideropoulos: «Stars gegen Krebs» war emotionale Achterbahnfahrt

Am Dienstag (22. Februar, 20:15 Uhr) geht bei VOX (und online via RTL+) «Showtime of my Life - Stars gegen Krebs» in die nächste Runde. Nach der Auftaktfolge «Men's Night» am vergangenen Dienstag machen dieses Mal in der «Ladies Night» acht prominente Frauen auf die Krebsvorsorge aufmerksam. Unter ihnen ist auch Schauspielerin Susan Sideropoulos (41), die ihre Mutter im Teenageralter an die Krankheit verloren hat. Welchen Einfluss das auf ihre Lebenseinstellung hatte und wie sie die Dreharbeiten für «Showtime of my Life» erlebt hat, hat sie der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten.