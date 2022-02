Suspendierung beendet: Whoopi Goldberg ist zurück bei «The View»

Bei ihrer Rückkehr in die Show sagte sie nun laut CNN: «Es ist etwas Wunderbares, in einer Show wie dieser zu sein, weil wir ‹The View› sind, und das ist es, was wir tun.» Sie fügte an: «Manchmal machen wir es nicht so elegant, wie wir könnten», aber es dauere fünf Minuten, «um wichtige Informationen zu Themen zu erhalten»: «Und das versuchen wir jeden Tag, und ich möchte allen danken, die sich während meiner Abwesenheit gemeldet haben», so die 66-Jährige. Sie erklärte demnach auch: «Es ist eine Ehre, an diesem Tisch zu sitzen und diese Gespräche führen zu können, weil sie wichtig sind. Sie sind wichtig für uns als Nation und noch wichtiger für uns als Menschen.» Goldberg erwähnte ihre Suspendierung dem Bericht zufolge nicht ausdrücklich.