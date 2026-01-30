Süss-salzige Erdnuss-Karamell-Riegel

Zubereitung (75 Minuten)

1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. Das Mehl mit dem Puderzucker und dem Salz in einer Schüssel vermischen. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit den Fingerspitzen in die Mehlmischung einarbeiten, bis eine krümelige Masse entsteht. Die Eigelbe hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten.