«Süsse Magnolien» und mehr: Die Serien-Tipps im Juli

«D.P.»: Serien-Hit aus Südkorea präsentiert zweite Staffel

Neues aus Südkorea liefert mal wieder Netflix. Die zweite Staffel der Militärserie «D.P.», die am 28. Juli erscheint, verfolgt den jungen Soldaten An Jun-ho (Jung Hae-in, 35) dabei, wie er Deserteure ausfindig macht und zurückführt. Gemeinsam mit seinen Vorgesetzten reist er durchs ganze Land, erforscht die Geschichten der Deserteure und geht ihnen in Zivil nach, um ihre Hintergründe und Motive zu erfahren. Dabei wird er oft an seine eigenen Grenzen getrieben und hinterfragt seine Loyalität zum Militär. Schliesslich haben einige der Fahnenflüchtige triftige Gründe für ihr Untertauchen.