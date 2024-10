Süsse Posts! Sarah Connor und ihre Tochter gratulieren Florian Fischer

Auch Tochter Summer Terenzi gratuliert

In ihren Instagram–Storys veröffentlichte sie eine Collage aus drei gemeinsamen Fotos, die offenbar über die Jahre entstanden sind, denn Summer Terenzi ist vom Kleinkindalter bis heute zu sehen. Dazu schreibt die 18–Jährige: «Happy Birthday Papa, love u so much» und garniert es mit einem roten Herz. Florian Fischer repostete Summers Post und kommentierte ihn mit einem: «Ich bin zutiefst dankbar, dich in meinem Leben zu haben! Ich liebe dich mehr.»