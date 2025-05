Süsser Clip: Victoria Beckham gratuliert ihrem David zum 50. Geburtstag

Glückwünsche für das «grösste Vorbild»

Davids Sohn Romeo Beckham (22) veröffentlichte einen eigenen Instagram–Post für seinen Vater zum besonderen Jubiläum. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an das grösste Vorbild, ich liebe dich so sehr», schrieb er zu einem alten Erinnerungsfoto. Sein Bruder Cruz Beckham (20) sendete via Instagram–Story seine Geburtstagswünsche: «Happy Birthday, Dad. Ich liebe dich so sehr.» Zur Familie gehören auch noch der Erstgeborene, Brooklyn (26), und die Jüngste, Harper Seven (13). Victoria und David Beckham sind seit 1999 verheiratet.