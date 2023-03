Süsser Interview-Moment: Hier gerät Pedro Pascal ins Schwärmen

Hollywood-Star Pedro Pascal (47) sorgt derzeit nicht nur mit der «Star Wars»-Serie «The Mandalorian» für Aufsehen. Auch in der ebenfalls gerade laufenden HBO-Videospieladaption «The Last of Us» ist der ursprünglich in Chile geborene Darsteller zu sehen. Lange Zeit vor seinen ganz grossen Erfolgen hatte Pascal eine Gastrolle in der Neunziger-Jahre-Kultserie «Buffy - Im Bann der Dämonen» - und genau daran hat Serienstar Sarah Michelle Gellar (45) nun mit einem nostalgischen Instagram-Post erinnert.