Süsser Partnerlook: Diese Promis verbringen Weihnachten in Pyjamas

Chrissy Teigens Kinder im Karo–Look

Chrissy Teigen (39) und John Legend (45) sendeten mit einem Foto vor ihrem geschmückten Baum Weihnachtsgrüsse an ihre Follower. Ihre Kinder Luna (8), Miles (6), Esti (1) und Wren (1) trugen aufeinander abgestimmte rot–grün–karierte Schlafanzüge auf den Bildern. Dagegen lächelte ihre Modelmama in einem schwarzen Top und einer dunkelgrauen Hose in die Kamera. Vater und Musiker Legend verbreitete mit einem roten Pulli Weihnachtsstimmung. «Weihnachtsmorgen in London! Frohe Weihnachten, Leute. Wir lieben euch so sehr», grüsste Teigen ihre Fans in der Caption.