Süsses Bild mit Enkelin: David Hasselhoff ist Opa geworden

Opa–Freuden bei David Hasselhoff (72): Der «Baywatch»–Star hat mit einem süssen Instagram–Bild verkündet, dass er ein Baby in seiner Familie begrüssen durfte. «Ein weinender Grossvater», schrieb er zu dem Schnappschuss, auf dem er seine in ein Handtuch gewickelte Enkelin behutsam in den Armen hält. «Sie ist perfekt, Wow. Ich bin so gesegnet.» In einer Instagram Story zeigte er zudem ein Foto mit seiner Tochter Taylor Hasselhoff–Fiore (34) und ihrem Baby, die der Schauspieler und Sänger offenbar im Krankenhaus besuchte. Dazu schrieb er: «Ich liebe dich Tay und ich liebe London für immer.»