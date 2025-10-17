Süsses Musikvideo: Charlie Puth wird zum ersten Mal Vater

Charlie Puth (33) und seine Ehefrau Brooke Sansone (26) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Baby–News verkündeten der US–amerikanische Musiker kreativ und unkonventionell: Er lüftet das süsse Geheimnis in einer Szene seines neuen Musikvideos «Changes», das am 16. Oktober herauskam.
Im Video zur neuen Single tritt auch Ehefrau Brooke Sansone auf. Sie trägt einen roten Schlabberpulli und Baggy–Jeans, als der Sänger gegen Ende des Clips liebevoll seine Hand auf den noch kaum sichtbaren Babybauch seiner Frau legt. Das Paar lächelt sich glückselig an und geht gemeinsam davon.
Oprah Winfrey bietet an, zu Babysitten
«Es gab einige Veränderungen... ‹Changes› ist jetzt draussen. Mein neues Album ‹Whatever›s Clever!' erscheint am 6. März», schreibt der werdende Vater zum Video auf Instagram. Zahlreiche Follower gratulieren – auch Moderatorin Oprah Winfrey (71): «Wir heissen ein neues Baby in der Nachbarschaft willkommen. Ruf an, wenn du einen Babysitter brauchst».
Am 8. Oktober deutete Charlie Puth bereits mit einem Instagram–Post an, dass grosse Neuigkeiten bevorstehen. «‹Changes› kommt am 16. Oktober raus. Dieses Lied wollte ich euch zuerst vorstellen, weil es euch perfekt in die schönste und farbenfrohste Zeit meines Lebens eintauchen lässt, die gerade jetzt stattfindet. Ihr werdet bald wissen, warum...»
Aus Jugendfreunden wurde eine Familie
Der Sänger und die PR–Beraterin sind zusammen in New Jersey bei New York aufgewachsen und ihre Familien sind seit langem befreundet. Charlie Puth bezeichnete Brooke Sansone in Beiträgen mehrfach als seine «beste Freundin» und jemanden, den er «schon lange» kennt.
Im Sommer 2022 wurden die Jugendfreunde ein Paar und machten ihre Beziehung wenige Monate später öffentlich. Im September 2023 folgte die Verlobung, ein Jahr später, im Herbst 2024 die Heirat. Nun freuen sich die Puths auf ihren Nachwuchs, der 2026 zur jungen Familie stösst.