Süssester Cameo aller Zeiten? Geheime Star-Auftritte in «Glass Onion»

«Glass Onion: A Knives Out Mystery» ist nach einem kurzen Zwischenstopp im Kino bei Netflix angekommen. Nach dem grossen Erfolg von «Knives Out - Mord ist Familiensache» (2019) ist Daniel Craig (54) darin erneut in der Hauptrolle des ermittelnden Detektivs Benoit Blanc zu sehen. An seiner Seite tauchen neue Figuren auf, gespielt von Edward Norton (53), Dave Bautista (53), Kate Hudson (43), Janelle Monáe (37), Kathryn Hahn (49), Leslie Odom Jr. (41), Jessica Henwick (30) und Madelyn Cline (25). Aber die sind längst nicht die einzigen Stars des Films. Einige Cameos sorgen bei den Zuschauern für Schmunzeln - Achtung, Spoiler! Wer den Film noch sehen will, sollte hier nicht weiterlesen.