Suzane, Zaz, PNL: Französische Musik, die Sie kennen sollten

Ihr elektronischer French Pop hat Tiefen, wie sie auch auf ihrem letzten Album «Joie de Vivre» mit dem Song «Tornade» zeigte. Darüber sagte sie: «Dieser Song handelt von all den Momenten, in denen man sich hilflos fühlt, in denen man denkt, dass man fallen wird, in denen man kein Licht am Ende des Tunnels sieht, aber schliesslich einen winzigen Lichtschimmer in sich findet, der es einem erlaubt, wieder aufzustehen, stärker als je zuvor.»