Suzanne Somers ist tot - Goldie Hawn und mehr trauern um die «Ikone»

US–Schauspielerin Suzanne Somers (1946–2023) ist am Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. Ihre langjährige Pressesprecherin, R. Couri Hay, bestätigte ihren Tod dem «People»–Magazin. «Suzanne Somers ist in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober friedlich zu Hause verstorben. Sie überlebte eine aggressive Form von Brustkrebs über 23 Jahre lang», schrieb Hay in einer Erklärung, die sie im Namen der Familie der Schauspielerin veröffentlichte.