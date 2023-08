Svenja Holtmann hat ihr drittes Baby bekommen

Nach Carlo und Mika ist Louie der Dritte im Bunde

«Das Warten hat ein Ende und wir freuen uns riesig über die Ankunft des kleinen Bruders», schrieb Svenja Holtmann in einem Instagram-Posting und zeigte dazu auch ein Bild von dem schlafenden Kleinen. Neben Grösse und Gewicht verriet sie auch, dass er Louie Jim heisst und am 5. August geboren wurde. «Wir sind überglücklich und geniessen diese besondere Zeit.» Mit ihrem Partner Sönke Rosenkranz hat sie bereits die Söhne Mika, der am heutigen 7. August zwei Jahre alt wird, sowie Carlo (3).