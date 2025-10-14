Sverre Magnus von Norwegen erkundet das Leben in Italien

Sverre Magnus widmet sich Film und Fotografie

Der Hof hat die Nachricht bereits mit einem Statement bestätigt, wie die Zeitung auf ihrer Website angibt. Dort wird das Königshaus mit den Worten zitiert: «Der Prinz befindet sich derzeit in Italien, wo er verschiedene Möglichkeiten erkundet, unter anderem im Bereich Film und Fotografie, mit dem Wunsch, mehr darüber zu lernen.»