Sydney Sweeney kritisiert Frauen in der Hollywood-Branche

Sydney Sweeney (27) hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen im Schauspielbusiness gemacht. Doch nun übt Sweeney in einem Interview mit «Vanity Vair» überraschend Kritik an Hollywood: Laut der «Euphoria»–Darstellerin seien Frauen, die andere Frauen in der Branche öffentlich unterstützen, nur «eine Fassade». «In dieser ganzen Industrie heisst es immer nur ‹Frauen stärken andere Frauen›. Nichts davon ist wahr. Das ist alles Schwindel», behauptet Sweeney. Sie habe das Gefühl, dass sich die Frauen «gegenseitig bekämpfen, anstatt sich gegenseitig aufzubauen».