Sydney Sweeney überlässt auf dem roten Teppich nichts der Fantasie

In ihrer Dankesrede sprach der Serienstar vor allem über die ebenfalls anwesende Boxweltmeisterin Christy Martin (57), die sie in dem kommenden Film «Christy» verkörpert. «Ich bin keine Kämpferin im Ring, aber ich habe mich in Christy wiedererkannt», sagte Sweeney laut «Variety». «Ich weiss, wie es sich anfühlt, unterschätzt zu werden, von anderen definiert zu werden, bevor man sich selbst definieren konnte. Ich weiss, wie es sich anfühlt, beweisen zu müssen, dass man es verdient, hier zu sein, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden.» Der Film, für den die 28–Jährige rund 14 Kilogramm Muskelmasse zunahm, kommt am 7. November in die US–Kinos. Hierzulande startet er voraussichtlich 2026.