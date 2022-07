Sylvester Stallone äussert heftige Kritik am geplanten «Rocky»-Ableger

Lundgrens Figur, der schier unbezwingbar erscheinende Sowjet-Russe Ivan Drago, war der zentrale Antagonist in «Rocky IV». Seine Rückkehr feierte der Charakter in Teil zwei des «Rocky»-Ablegers «Creed», in dem dessen Sohn als Gegenspieler von Titelfigur Adonis Creed (Michael B. Jordan, 35) fungierte. Im dritten Teil des Spin-offs, der für März 2023 angekündigt ist, wird Stallone erstmals nicht mehr als Rocky zu sehen sein. Die Frage nach einer Teilnahme am «Drago»-Ableger stellt sich nach seiner jüngsten Wuttirade wohl gar nicht erst...