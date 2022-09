Sylvester Stallone bestätigt Liebes-Comeback mit Jennifer Flavin

Am 19. August 2022 reichte Jennifer Flavin in Palm Beach County, Florida die Scheidung von Sylvester Stallone ein. «Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe», erklärt zunächst Flavin dem US-Magazin «People». Zwar würden die beiden bald nicht mehr verheiratet sein, sie werde aber «die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten». Zudem wisse sie, dass «wir beide unseren wunderschönen Töchtern verpflichtet sind».