Sylvester Stallone: Ganz verliebt im Italien-Urlaub

Ihre Familien-Doku ist gerade in Deutschland gestartet

Im Italien-Urlaub beweist Stallone jetzt, dass er sich wieder mehr um seine Ehefrau kümmert. Von Unstimmigkeiten zwischen dem Paar ist nichts mehr zu spüren. Grund für gute Laune haben die beiden auch, da ihre Doku-Serie «The Family Stallone» gestartet ist. In Deutschland, Österreich und der Schweiz feierte sie am 14. Juli Premiere. Sie kann über Paramount+ gestreamt werden. In acht Episoden bekommen die Zuschauer den «Rocky»-Star in seiner Rolle als Familienvater zu Gesicht und erleben intime Einblicke in sein Privatleben. Mit dabei sind auch die drei Töchter des Paares: Sophia Rose (26), Sistine (24) sowie Scarlet Rose (20).