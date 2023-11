Sylvester Stallone spricht über den Tod seines Sohnes Sage

«Leider stellt man Dinge über seine Familie»

Sylvester Stallone verarbeitete in seinen «Rocky»– und «Rambo»–Filmen auch Erfahrungen aus seinem wirklichen Leben. Auf die Frage in der Doku, ob seine eigene Familiengeschichte auch in das Vater–Sohn–Drama in «Rocky V» eingeflossen ist, antwortet Stallone: «Leider ja.»