So mancher hatte damals sicherlich gedacht, dass der «Rocky»-Star nur einen Blickfang an seiner Seite haben wollte. Schliesslich war er bei der Hochzeit ein Schauspieler in seinen Fünfzigern, sie hingegen ein deutlich jüngeres Model. Nach holprigen Anfangsjahren in ihrer Beziehung und allen Unkenrufen zum Trotz, sollte das Paar nach der Trauung allerdings mehr als zwei Jahrzehnte zusammenbleiben.